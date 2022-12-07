Московское «Динамо» объявило о переходе двух хоккеистов в «Сочи».

Защитник Василий Мачулин станет игроком сочинцев на правах аренды до конца сезона-2022/2023. Голкипер Максим Абдуллаев, в свою очередь, перейдёт в «Сочи» на полноценной основе. Москвичи обменяли стража ворот на денежную компенсацию.

«Период окончания дозаявок не за горами, и мы продолжаем работу не только по усилению состава, но и на перспективу. Василий Мачулин — молодой защитник, которому пора переходить на новый уровень. Отличные и стабильные показатели в играх за «Динамо» Санкт-Петербург — это повод задуматься о чём-то большем. Вариант аренды в ХК «Сочи» видится для нас наиболее приемлемым для всех трёх сторон. Также в систему ХК «Сочи» отправляется наш третий вратарь Максим Абдуллаев. Здесь истина проста: вратарь должен играть. Поэтому мы приняли решение пойти на этот обмен. Мы будем следить за успехами Василия Мачулина и Максима Абдуллаева в ХК «Сочи», — приводит слова генерального менеджера ХК «Динамо» Алексея Сопина официальный сайт клуба.

Отметим, что защитник Василий Мачулин является воспитанником бело-голубых. Он выиграл Кубок Харламова в 2021 году и стал финалистом розыгрыша Кубка Петрова в 2022-м. 20-летний игрок обороны прошёл предсезонную подготовку с основной командой, после чего отправился в фарм-клуб «Динамо». Мачулин принял участие в 29 встречах нынешнего сезона, набрав 8 (2+6) очков при показателе полезности «+15».