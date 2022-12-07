Кучеров нелепо упал на лёд после попадания шайбы в конёк
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поучаствовал в забавном моменте в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».
В одном из эпизодов встречи, когда судьи уже остановили игру, хоккеист «красных крыльев» попытался прокинуть шайбу мимо российского форварда. Она попала в конёк Кучерову, из-за чего нападающий «Тампы» нелепо оступился и упал на живот. Он несколько секунд пролежал на льду лицом вниз.
Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
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