Кучеров нелепо упал на лёд после попадания шайбы в конёк

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поучаствовал в забавном моменте в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз».

В одном из эпизодов встречи, когда судьи уже остановили игру, хоккеист «красных крыльев» попытался прокинуть шайбу мимо российского форварда. Она попала в конёк Кучерову, из-за чего нападающий «Тампы» нелепо оступился и упал на живот. Он несколько секунд пролежал на льду лицом вниз.

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Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.