Форвард Беларуси — о Кубке Первого канала: молодёжь будет рубиться за предоставленный шанс

Нападающий московского «Динамо» и сборной Беларуси Александр Скоренов ответил на вопрос о том, есть ли у него информация о своём участии в Кубке Первого канала. Кроме того, форвард рассказал о смысле игры за сборную в текущей ситуации.
«Есть, я сыграю. Очень рад вызову в сборную. У нас будет сбор в Минске — появится возможность увидеться с родными, с которыми мало видимся. Да и сыграть на таком турнире — почётно для меня. У той же сборной России по-любому не будет плохого состава.
Это у взрослых и уже опытных хоккеистов в данный момент может и не быть какого-то стимула, а молодым парням в любом случае будет интересно. Молодёжь сто процентов будет рубиться и цепляться за предоставленный шанс, потому что каждый вызов в национальную команду — это шанс доказать и самому себе, и тренерам, и менеджерам, что ты чего-то стоишь и чего-то можешь. Надо ехать в сборную, выходить на лёд, делать то, что можешь, и получать удовольствие от хоккея», — сказал Скоренов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате» завтра, 8 декабря.
- 7 декабря 2022
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