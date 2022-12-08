Скоренов: после предсезонного сбора «Динамо» ушёл в себя. Занимался самоедством

Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов рассказал о периоде предсезонного сбора.

«Как отреагировал на решение «Динамо» отправить меня в ВХЛ после предсезонного сбора? Было разочарование, потому что я обещал самому себе, что смогу закрепиться в команде, но что-то у меня не получилось. Первое время ушёл в себя, очень много думал, анализировал ситуацию – пытался понять, что сделал не так, и над чем нужно работать ещё больше. Занимался самокопанием и самоедством. Отчасти мне это было нужно, чтобы быстрее пройти и понять, что это жизнь. Уже принято такое решение – и нет смысла себя сжирать изнутри.

На старте сезона ВХЛ набрал семь очков в первых семи играх чемпионата, вроде всё было нормально. Потом другие игроки начали выходить из лазарета, и может быть тренерский штаб посчитал, что я слабее. Меня начали ставить в более нижние звенья, стало тяжелее, потому что получал меньше игрового времени. На всё есть свои причины и нюансы. Я не стал ни у кого ничего узнавать – просто каждый день старался работать над тем, что нужно мне. Понимал, что необходимо добавлять в технической оснащённость и становиться увереннее в своих силах, что и пытался делать. В первую очередь работал для себя, а когда выходил на игры, конечно, мне хотелось помогать команде и выигрывать, но не всегда получалось.

Всегда первым спрашиваю с себя за результат. Особенно, если не реализовал те моменты, которые себе создал, или особенно те моменты, которые мне создали партнёры. И если я не решаю исход таких моментов, то безумно сильно переживаю из-за этого. Потом пересматриваю видео по несколько раз и думаю над тем, что можно было иначе сделать в конкретной ситуации. Так и проходит моё время после матчей», — сказал Скоренов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».