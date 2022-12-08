Александр Скоренов рассказал, как узнал о решении СКА обменять его в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов рассказал о своём обмене из СКА.

«Сначала пошли какие-то слухи. Мне начали звонить друзья, поздравлять с обменом, но официального сообщения не было. Был очень удивлён, потому что не ожидал такого резкого перехода. А где-то через пару дней переход официально состоялся. Мне сразу написали, пожелали удачи. Я был воодушевлён, и с надеждой и верой в себя поехал в «Динамо» доказывать, что достоин получить шанс играть в КХЛ и оставаться дальше на этом уровне.

Удивился ли я решению «Динамо» отдать взамен Педана? Был немного удивлён, игрока какого калибра за меня отдали. Педан – это хоккеист с именем, который провёл в КХЛ не первый сезон, а ранее ещё и в НХЛ поиграл. Такой обмен придал мне ещё больший стимул к дальнейшей работе. Нужно было усиленно готовиться, чтобы приехать в «Динамо» и с первых дней проявлять себя», — сказал Скоренов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»: