Скоренов: Овечкиным в «Динамо» меня не называют. Даже пошутить пока не над чем

Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов рассказал о своих тренировках над броском.

«Очень много работаю на броском, прям очень много. Из разных позиций – как из левого круга вбрасывания, где стою в большинстве, так и с пятака, и вообще со всех точек. Особенно сильно работаю над броском в одно касание. Меня всегда учили с 16 лет, что надо завершать атаки в одно касание – неважно, как идёт шайба, прыгает по льду или удобно ложится. Бывают такие моменты, когда совсем неудобно и надо потратить касание на обработку или вообще сделать передачу, но нужно учиться всё делать быстрее. Это мне помогает. Спасибо тренерам и специалистам в Беларуси, что учили меня именно этому.

Не называют ли в «Динамо» Овечкиным за игру в левом круге вбрасывания на большинстве? Да куда там. Даже пошутить пока не над чем (смеётся). Если бы я регулярно вкладывал оттуда, а этого пока нет», — сказал Скоренов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»: