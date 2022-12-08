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Одноклубник Овечкина: Гретцки — величайший игрок всех времён, самый умный в истории хоккея

Одноклубник Овечкина: Гретцки — величайший игрок всех времён, самый умный в истории хоккея
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши ответил на вопрос, кто, по его мнению, лучше - Александр Овечкин или Уэйн Гретцки.

«Гретцки — самый умный игрок, когда-либо игравший в хоккей. Он забил много голов благодаря своему уму. Он просто игрок другого типа, посмотрите, сколько у него передач (1963). Он больше создаёт, чем завершает, и ему до сих пор принадлежит рекорд. Он величайший игрок всех времён.

Но, будучи чистым снайпером, чистым голеадором, я никогда не видел, чтобы шайба летела от чьей-либо клюшки так, как от клюшки Ови. Его сила, его способность завершить и то, как сильны его руки, просто безумно.

Нужно быть довольно сильным, чтобы так пользоваться клюшкой и обладать такой силой. Ови — номер один в моём сознании», — приводит слова Оши Edmonton Sun.

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