Форварда «Сан-Хосе» Евгения Свечникова никто не забрал с драфта отказов

Российского нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Евгения Свечникова никто не забрал с драфта отказов. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, с драфта никто не за отправился игрок «Виннипега» Доминик Тонинато.



В текущем регулярном сезоне НХЛ Свечников набрал 6 (3+3) очков в 20 матчах за «акул». Прошлый сезон он провёл в «Виннипеге», сыграв 72 встречи и набрав 19 (7+12) баллов.