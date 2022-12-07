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Форварда «Сан-Хосе» Евгения Свечникова никто не забрал с драфта отказов

Форварда «Сан-Хосе» Евгения Свечникова никто не забрал с драфта отказов
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Российского нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Евгения Свечникова никто не забрал с драфта отказов. Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, с драфта никто не за отправился игрок «Виннипега» Доминик Тонинато.

В текущем регулярном сезоне НХЛ Свечников набрал 6 (3+3) очков в 20 матчах за «акул». Прошлый сезон он провёл в «Виннипеге», сыграв 72 встречи и набрав 19 (7+12) баллов.

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