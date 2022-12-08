Бурмистров может перейти в «Металлург». Его зарплата за остаток сезона КХЛ — 20 млн рублей

Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров может продолжить карьеру в магнитогорском «Металлурге».



Зарплата игрока за оставшуюся половину сезона составляет 20 млн рублей — хоккеист зарабатывает 40 млн за сезон.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Ак Барс» активно ищет варианты обмена 31-летнего нападающего.



Несмотря на уход главного тренера Олега Знарка, с которым, как отмечали СМИ, у форварда случился конфликт, казанцы всё равно хотят избавиться от Бурмистрова.



Напомним, Бурмистров в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ принял участие в 26 матчах, в которых набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне форвард провёл за «Ак Барс» 28 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 10 (3+7) очков.