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Бурмистров может перейти в «Металлург». Его зарплата за остаток сезона КХЛ — 20 млн рублей

Бурмистров может перейти в «Металлург». Его зарплата за остаток сезона КХЛ — 20 млн рублей
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Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров может продолжить карьеру в магнитогорском «Металлурге».

Зарплата игрока за оставшуюся половину сезона составляет 20 млн рублей — хоккеист зарабатывает 40 млн за сезон.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Ак Барс» активно ищет варианты обмена 31-летнего нападающего.

Несмотря на уход главного тренера Олега Знарка, с которым, как отмечали СМИ, у форварда случился конфликт, казанцы всё равно хотят избавиться от Бурмистрова.

Напомним, Бурмистров в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ принял участие в 26 матчах, в которых набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне форвард провёл за «Ак Барс» 28 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 10 (3+7) очков.

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«Ак Барс» активно ищет варианты обмена Бурмистрова. Его зарплата — 40 млн рублей за сезон
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