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Травмированного вратаря «Вегаса» признали банкротом в Швеции

Травмированного вратаря «Вегаса» признали банкротом в Швеции
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Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер был признан банкротом в Швеции, сообщает Aftobladet. Как сообщает источник, Ленер задолжал около $ 2,5 млн по кредиту. Ленер взял на себя поручительство за компанию, которая занималась финансированием домов для беженцев.

В связи с тем, что Ленер не выплатил долг в срок, кредитор подал заявление о банкротстве хоккеиста.

Спортсмен планирует обжаловать процедуру банкротства в шведском суде. Как сообщил представитель Ленера, Робин не является неплатежеспособным и он может выплатить сумму долга, из-за чего его не должны признавать банкротом. Кроме того, шведский муниципалитет не может признавать Ленера банкротом, поскольку его основные финансовые интересы и активы находятся не в Швеции.

При этом компания, за которую Ленер взял поручительство, была объявлена ​​банкротом ещё в 2018 году.

Напомним, Ленер пропускает текущий сезон Национальной хоккейной лиги из-за травмы — игрок перенёс операцию на бедре.

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