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Капризов побил сразу два рекорда «Миннесоты» в матче с «Калгари»

Капризов побил сразу два рекорда «Миннесоты» в матче с «Калгари»
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В эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флеймз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

Первую шайбу в матче забросил российский форвард Кирилл Капризов. 25-летний россиянин набирает очки в 13-м матче подряд. Он побил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Ранее в истории клуба по 12 результативных матчей подряд проводили два хоккеиста — Микаэль Гранлунд в сезоне-2016/2017 и Кевин Фиала в сезоне-2021/2022.

Также этот матч стал седьмым подряд, в котором забивал Капризов. Таким образом, Капризов смог превзойти рекорд клуба, установленный Нино Нидеррайтером в 2017 году и Брайаном Ролстоном в 2008 году.

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