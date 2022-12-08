Капризов побил сразу два рекорда «Миннесоты» в матче с «Калгари»
Поделиться
В эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флеймз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.
Первую шайбу в матче забросил российский форвард Кирилл Капризов. 25-летний россиянин набирает очки в 13-м матче подряд. Он побил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Ранее в истории клуба по 12 результативных матчей подряд проводили два хоккеиста — Микаэль Гранлунд в сезоне-2016/2017 и Кевин Фиала в сезоне-2021/2022.
Также этот матч стал седьмым подряд, в котором забивал Капризов. Таким образом, Капризов смог превзойти рекорд клуба, установленный Нино Нидеррайтером в 2017 году и Брайаном Ролстоном в 2008 году.
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
04:51
-
04:40
-
03:12
-
01:30
-
01:04
-
00:55
- 7 декабря 2022
-
22:49
-
22:00
-
21:44
-
21:00
-
20:49
-
20:28
-
19:55
-
19:21
-
18:48
-
18:19
-
17:57
-
17:40
-
17:10
-
16:35
-
16:20
-
15:45
-
15:35
-
15:24
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
13:27
-
12:39
-
12:18
-
11:49
-
11:25
-
11:00
-
10:40
Партнерский контент