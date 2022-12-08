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Дубль Овечкина и голевые Кузнецова помогли «Вашингтону» переиграть «Филадельфию»

Дубль Овечкина и голевые Кузнецова помогли «Вашингтону» переиграть «Филадельфию»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

На 16-й минуте матча хозяева открыли счёт – перехитрил вратаря Кевин Хейз. Ему ассистировали Трэвис Конечны и Тони Деанджело. На 26-й минуте сравнял счёт Ти Джей Оши после паса российского нападающего Евгения Кузнецова и Дилана Строума.

На 50-й минуте сам Строум вывел гостей вперёд. Ему ассистировали Джон Карлсон и Эрик Густафссон. За минуту до конца в пустые ворота забил российский форвард Александр Овечкин. Голевая на счету Энтони Манты. Ещё через 50 секунд Овечкин оформил дубль, установив итоговый счёт на табло. И снова голевой отметились Кузнецов и Конор Шири.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2022, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хейз (Конечны, Деанджело) – 15:46 (5x4)   1:1 Оши (Строум, Кузнецов) – 23:51 (5x4)   1:2 Строум (Карлсон, Густафссон) – 49:19 (5x5)   1:3 Овечкин (Манта, Карлсон) – 58:25 (en)   1:4 Овечкин (Кузнецов, Шири) – 59:51 (en)
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