Дубль Овечкина и голевые Кузнецова помогли «Вашингтону» переиграть «Филадельфию»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.



На 16-й минуте матча хозяева открыли счёт – перехитрил вратаря Кевин Хейз. Ему ассистировали Трэвис Конечны и Тони Деанджело. На 26-й минуте сравнял счёт Ти Джей Оши после паса российского нападающего Евгения Кузнецова и Дилана Строума.



На 50-й минуте сам Строум вывел гостей вперёд. Ему ассистировали Джон Карлсон и Эрик Густафссон. За минуту до конца в пустые ворота забил российский форвард Александр Овечкин. Голевая на счету Энтони Манты. Ещё через 50 секунд Овечкин оформил дубль, установив итоговый счёт на табло. И снова голевой отметились Кузнецов и Конор Шири.