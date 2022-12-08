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Пять голов и одна голевая Томпсона позволили «Баффало» разгромить «Коламбус»

Пять голов и одна голевая Томпсона позволили «Баффало» разгромить «Коламбус»
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В Коламбусе (США) на стадионе Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 9:3.

За хозяев в этой игре забивали Патрик Лайне (дубль) и Густав Нюквист (дважды). За гостей же отличились Тейдж Томпсон (пять раз), Дилан Козенс, Расмус Далин, Пейтон Кребс и Алекс Так.

Примечательно, что у хозяев сразу два раза за матч поменялся голкипер. Сначала Йоонаса Корписало сменил Элвис Мерзилкин, а потом произошла обратная замена голкиперов и Корписало вернулся на лёд.

Российский защитник Владислав Гавриков и нападающий из России Егор Чинахов отметились по одной голевой передаче в этой игре.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2022, четверг. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 9
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Далин, Томпсон) – 03:21 (5x4)   0:2 Томпсон (Так) – 05:32 (5x5)   0:3 Далин (Козенс, Куинн) – 07:28 (5x5)   0:4 Томпсон (Так, Скиннер) – 07:50 (5x5)   0:5 Томпсон (Скиннер, Козенс) – 12:22 (5x4)   0:6 Томпсон (Скиннер, Далин) – 16:40 (5x4)   1:6 Лайне (Рослович) – 30:49 (5x5)   2:6 Нюквист (Годро, Дженнер) – 32:04 (5x5)   2:7 Томпсон (Так, Брайсон) – 36:07 (5x5)   2:8 Кребс – 37:19 (5x5)   2:9 Так (Скиннер, Брайсон) – 39:16 (5x5)   3:9 Лайне (Гавриков, Чинахов) – 44:47 (5x5)   4:9 Нюквист (Бьёрк) – 55:49 (5x5)
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