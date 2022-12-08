Пять голов и одна голевая Томпсона позволили «Баффало» разгромить «Коламбус»

В Коламбусе (США) на стадионе Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 9:3.



За хозяев в этой игре забивали Патрик Лайне (дубль) и Густав Нюквист (дважды). За гостей же отличились Тейдж Томпсон (пять раз), Дилан Козенс, Расмус Далин, Пейтон Кребс и Алекс Так.



Примечательно, что у хозяев сразу два раза за матч поменялся голкипер. Сначала Йоонаса Корписало сменил Элвис Мерзилкин, а потом произошла обратная замена голкиперов и Корписало вернулся на лёд.



Российский защитник Владислав Гавриков и нападающий из России Егор Чинахов отметились по одной голевой передаче в этой игре.