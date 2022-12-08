Конечны полез в драку с Овечкиным после дубля россиянина в пустые ворота. Видео

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль в этой встрече. На два гола ему понадобилось полторы минуты.



Примечательно, что ему удалось оформить дубль за последние полторы минуты игры, поразив пустые ворота соперников.



Сразу после второго гола канадский нападающий Трэвис Конечны сначала высказал какие-то недовольства форварду из России, а после вовсе ввязался в драку с Овечкиным.



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Первую шайбу он забросил после передач Энтони Манты и Джона Карлсона. А перед вторым голом пасы ему отдали Конор Шири и российский форвард Евгений Кузнецов.