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У Овечкина – 51 гол в карьере в пустые ворота. До рекорда НХЛ осталось пять шайб

У Овечкина – 51 гол в карьере в пустые ворота. До рекорда НХЛ осталось пять шайб
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль в этой встрече. На два гола ему понадобилось полторы минуты.

Примечательно, что ему удалось оформить дубль за последние полторы минуты игры, поразив пустые ворота соперников.

Таким образом, Овечкин достиг отметки в 51 гол в карьере в пустые ворота. Он идёт вторым в списке по этому показателю. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого 56 голов в пустые ворота.

Первую шайбу он забросил после передач Энтони Манты и Джона Карлсона. А перед вторым голом пасы ему отдали Конор Шири и российский форвард Евгений Кузнецов.

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