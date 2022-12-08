У Овечкина – 51 гол в карьере в пустые ворота. До рекорда НХЛ осталось пять шайб

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.



Российский нападающий Александр Овечкин оформил дубль в этой встрече. На два гола ему понадобилось полторы минуты.



Примечательно, что ему удалось оформить дубль за последние полторы минуты игры, поразив пустые ворота соперников.



Таким образом, Овечкин достиг отметки в 51 гол в карьере в пустые ворота. Он идёт вторым в списке по этому показателю. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого 56 голов в пустые ворота.



Первую шайбу он забросил после передач Энтони Манты и Джона Карлсона. А перед вторым голом пасы ему отдали Конор Шири и российский форвард Евгений Кузнецов.