33 сейва Александра Георгиева не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Бостоном»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.



В первом периоде голов не было. Но на 25-й минуте Давид Пастрняк открыл счёт в игре. Передачами отметились Давид Крейчи и Мэтт Грызлик. На 30-й минуте игры Тейлор Холл удвоил преимущество гостей. Чарли Койл и Трент Фредерик отдали ему голевые.



В третьем периоде на 47-й минуте отличился теперь сам Фредерик. Опять передача на счету Койла и Тейлора Холла. На 50-й минуте забил и сам Холл. А пас ему отдал Джейк Дебраск.



За хозяев на воротах стоял российский голкипер Александр Георгиев, который отразил 33 удара по своим воротам.