33 сейва Александра Георгиева не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Бостоном»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.
В первом периоде голов не было. Но на 25-й минуте Давид Пастрняк открыл счёт в игре. Передачами отметились Давид Крейчи и Мэтт Грызлик. На 30-й минуте игры Тейлор Холл удвоил преимущество гостей. Чарли Койл и Трент Фредерик отдали ему голевые.
В третьем периоде на 47-й минуте отличился теперь сам Фредерик. Опять передача на счету Койла и Тейлора Холла. На 50-й минуте забил и сам Холл. А пас ему отдал Джейк Дебраск.
За хозяев на воротах стоял российский голкипер Александр Георгиев, который отразил 33 удара по своим воротам.
- 8 декабря 2022
-
08:12
-
07:50
-
07:49
-
07:37
-
07:18
-
07:03
-
06:46
-
06:20
-
06:18
-
06:02
-
05:48
-
05:47
-
05:36
-
04:51
-
04:40
-
03:12
-
01:30
-
01:04
-
00:55
- 7 декабря 2022
-
22:49
-
22:00
-
21:44
-
21:00
-
20:49
-
20:28
-
19:55
-
19:21
-
18:48
-
18:19
-
17:57
-
17:40
-
17:10
-
16:35
-
16:20
-
15:45