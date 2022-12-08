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33 сейва Александра Георгиева не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Бостоном»

33 сейва Александра Георгиева не помогли «Колорадо» уйти от поражения в матче с «Бостоном»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В первом периоде голов не было. Но на 25-й минуте Давид Пастрняк открыл счёт в игре. Передачами отметились Давид Крейчи и Мэтт Грызлик. На 30-й минуте игры Тейлор Холл удвоил преимущество гостей. Чарли Койл и Трент Фредерик отдали ему голевые.

В третьем периоде на 47-й минуте отличился теперь сам Фредерик. Опять передача на счету Койла и Тейлора Холла. На 50-й минуте забил и сам Холл. А пас ему отдал Джейк Дебраск.

За хозяев на воротах стоял российский голкипер Александр Георгиев, который отразил 33 удара по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2022, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
0 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Крейчи, Грызлик) – 24:49 (5x5)   0:2 Холл (Койл, Фредерик) – 29:50 (5x5)   0:3 Фредерик (Койл, Холл) – 46:24 (5x5)   0:4 Холл (Дебраск) – 49:42 (5x5)
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