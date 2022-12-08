Кирилл Капризов сломал клюшку, забрасывая 17-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



На второй минуте матча российский нападающий Кирилл Капризов открыл счёт голам в игре. Эта заброшенная шайба стала для него 17-й в текущем сезоне. Забил он ценой собственной клюшки.

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25-летний россиянин набирает очки в 13-м матче подряд. Он побил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Ранее в истории клуба по 12 результативных матчей подряд проводили два хоккеиста — Микаэль Гранлунд в сезоне-2016/2017 и Кевин Фиала в сезоне-2021/2022.