Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов сломал клюшку, забрасывая 17-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео

Кирилл Капризов сломал клюшку, забрасывая 17-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео
Комментарии

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На второй минуте матча российский нападающий Кирилл Капризов открыл счёт голам в игре. Эта заброшенная шайба стала для него 17-й в текущем сезоне. Забил он ценой собственной клюшки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

25-летний россиянин набирает очки в 13-м матче подряд. Он побил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Ранее в истории клуба по 12 результативных матчей подряд проводили два хоккеиста — Микаэль Гранлунд в сезоне-2016/2017 и Кевин Фиала в сезоне-2021/2022.

Русская машина! Капризов вошёл в историю НХЛ, забив даже сломанной клюшкой Русская машина! Капризов вошёл в историю НХЛ, забив даже сломанной клюшкой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022