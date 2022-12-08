Овечкин повторил достижение Хоу и Селянне

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ в возрасте 37 лет и старше, которому удалось забросить 15 шайб в сезоне Национальной хоккейной лиги, затратив 28 игр.
Напомним, что сегодня, 8 декабря, 37-летний россиянин отличился дублем в игре с «Филадельфией Флайерз» (4:1). Теперь у россиянина 15 голов в сезоне и 795 голов за карьеру в НХЛ.
Таким образом, Овечкин сумел повторить достижения Горди Хоу и Теэму Селянне среди хоккеистов в возрасте 37 лет и старше по минимальному количеству проведённых матчей в сезоне для того, чтобы отличиться как минимум 15 раз. Форварду «столичных» понадобилось для этого 28 игр в нынешнем сезоне. Хоу (сезоны 1965/1966 и 1968/1969) и Селянне (сезон 2009/2010) также затратили 28 встреч.
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