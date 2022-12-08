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Панарин стал пятым действующим хоккеистом НХЛ по скорости достижения 600 очков в лиге

Панарин стал пятым действующим хоккеистом НХЛ по скорости достижения 600 очков в лиге
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт третий период — счёт 4:1 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2022, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко (Миллер, Труба) – 06:49 (5x5)   1:1 Маршессо (Стивенсон, Теодор) – 33:38 (5x3)   1:2 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 45:59 (5x4)   1:3 Хитил (Гудроу, Панарин) – 46:24 (5x5)   1:4 Лафренье (Зибанеджад, Фокс) – 47:52 (5x5)   1:5 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 51:34 (5x3)

В начале третьего периода «Рейнджерс» забросили две быстрые шайбы, в обеих поучаствовал российский нападающий Артемий Панарин, который отдал результативные передачи. Для россиянина эти очки стали 600-м и 601-м результативным баллом за карьеру за 536 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, Панарин стал пятым действующим хоккеистом по скорости достижения 600 очков в лиге. Другие четверо: Коннор Макдэвид (421 матч), Сидни Кросби (430 матчей), Александр Овечкин (464 матча) и Евгений Малкин (490 матчей).

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