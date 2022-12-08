Панарин стал пятым действующим хоккеистом НХЛ по скорости достижения 600 очков в лиге

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт третий период — счёт 4:1 в пользу гостей.

В начале третьего периода «Рейнджерс» забросили две быстрые шайбы, в обеих поучаствовал российский нападающий Артемий Панарин, который отдал результативные передачи. Для россиянина эти очки стали 600-м и 601-м результативным баллом за карьеру за 536 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, Панарин стал пятым действующим хоккеистом по скорости достижения 600 очков в лиге. Другие четверо: Коннор Макдэвид (421 матч), Сидни Кросби (430 матчей), Александр Овечкин (464 матча) и Евгений Малкин (490 матчей).