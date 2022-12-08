Тренер «Эдмонтона» — о драке Костина: люди по всей лиге замечают такое

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт похвалил российского нападающего «Ойлерз» Клима Костина за игру в матче с «Аризоной». Россиянин на последней минуте матча подрался с тафгаем Заком Кассианом.

«Клим – габаритный парень, хорош на форчеке. Формула его успеха – простота, показывать силовой хоккей. Он хорошее добавление к нашей команде, надо отдать ему должное. Хорошо иметь в команде человека, который может подраться. Это был конец игры, он постоял за себя, это важно. Люди по всей лиге замечают такое», — цитирует тренера пресс-служба «Эдмонтона».

В текущем сезоне на счету Костина 11 матчей за «Ойлерз», в которых россиянин набрал три очка — забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ 23-летний форвард провёл 57 матчей и набрал 14 (7+7) очков.