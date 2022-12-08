Кузнецов вышел на восьмое место по результативным передачам в истории «Вашингтона»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Всего на счету россиянина 17 ассистов в текущем сезоне, что является лучшим результатом в команде. Также Кузнецов вышел на восьмое место в истории франшизы по результативным передачам (360), обойдя Бенгта Густафссона, сообщает пресс-служба «Вашингтона».
Всего в текущем сезоне на счету 30-летнего россиянина 20 (3+17) очков в 27 матчах. Всего за карьеру в НХЛ на счету Кузнецова 626 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых россиянин набрал 516 (156+360) очков.
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