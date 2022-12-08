Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по очкам на выезде среди крайних нападающих

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Дублем отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Всего на счету россиянина стало 768 очков в 727 выездных матчах в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Марком Рекки (913 матчей), который находится на третьем месте среди крайних нападающих по очкам в гостевых матчах регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. Больше результативных очков в гостях набирали лишь Яромир Ягр (944 очка в 958 матчах) и Горди Хоу (846 очков в 961 матче).

Благодаря сегодняшнему дублю Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до шести шайб. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.