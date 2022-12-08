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«Они расстроены поражением, но это игра». Овечкин — о стычке с форвардом «Филадельфии»

«Они расстроены поражением, но это игра». Овечкин — о стычке с форвардом «Филадельфии»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал стычку с форвардом «Филадельфии» Трэвисом Конечны в концовке матча. Канадцу не понравилось, как россиянин забросил шайбу в пустые ворота, и хоккеист «Флайерз» развязал потасовку. Конечны по итогам эпизода получил дисциплинарный штраф.

«Они проиграли, понимаете? Это нормально, ведь у них есть характер, они хорошая команда. Конечно они разочарованы поражением. Но это игра, это игра», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В прошедшем матче на счету россиянина две заброшенный шайбы, которые позволили Овечкину сократить отставание в списке снайперов НХЛ от Горди Хоу до шести шайб. Лидирует по голам за всю историю НХЛ канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Что это было? Овечкин не стерпел наглую выходку и полез в драку с канадцем! Что это было? Овечкин не стерпел наглую выходку и полез в драку с канадцем!
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