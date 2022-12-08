«Они расстроены поражением, но это игра». Овечкин — о стычке с форвардом «Филадельфии»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал стычку с форвардом «Филадельфии» Трэвисом Конечны в концовке матча. Канадцу не понравилось, как россиянин забросил шайбу в пустые ворота, и хоккеист «Флайерз» развязал потасовку. Конечны по итогам эпизода получил дисциплинарный штраф.

«Они проиграли, понимаете? Это нормально, ведь у них есть характер, они хорошая команда. Конечно они разочарованы поражением. Но это игра, это игра», — цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

В прошедшем матче на счету россиянина две заброшенный шайбы, которые позволили Овечкину сократить отставание в списке снайперов НХЛ от Горди Хоу до шести шайб. Лидирует по голам за всю историю НХЛ канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.