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Д. Строум – о дубле Овечкина: потом никто не вспомнит, сколько из них было в пустые ворота

Д. Строум – о дубле Овечкина: потом никто не вспомнит, сколько из них было в пустые ворота
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Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум сказал, что никто не будет считать сколько голов в пустые ворота забросил российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин. В прошедшем матче с «Филадельфией» (4:1) на счету россиянина дубль в пустые ворота в концовке матча.

«Гол есть гол. Никто не спрашивает как, все спрашивают сколько. Когда вы оглянётесь назад, не важно сколько у Овечкина будет голов, никто не вспомнит, сколько из них было в пустые ворота. Гол есть гол, и мы рады за него», — цитирует Строума RMNB.

Благодаря этому дублю Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до шести шайб. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

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