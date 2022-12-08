Бывший член совета директоров КХЛ Савицкис опроверг слухи о своей смерти
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Бывший член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис опроверг слухи о своей смерти, сообщает портал Press.Lv. Ранее в СМИ появлялась информации о кончине Савицкиса.
Савицкис сообщил, что свяжется с юристом, чтобы оценить, обращаться ли в суд против распространителей ложной информации. По неофициальной информации, умер полный тезка Юриса Савицкиса.
Савицкис является многолетним президентом компании «ИТЕРА Латвия», занимающейся поставками природного газа в Балтийском регионе. Так же латыш является экс-главой рижского «Динамо». Савицкис ещё в прошлом сезоне входил в состав совета директоров КХЛ.
Напомним, ранее Савицкис выступал с заявлениями в поддержку России и Белоруссии, которых отстранили от международных соревнований.
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