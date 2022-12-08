Бывший член совета директоров КХЛ Савицкис опроверг слухи о своей смерти

Бывший член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис опроверг слухи о своей смерти, сообщает портал Press.Lv. Ранее в СМИ появлялась информации о кончине Савицкиса.

Савицкис сообщил, что свяжется с юристом, чтобы оценить, обращаться ли в суд против распространителей ложной информации. По неофициальной информации, умер полный тезка Юриса Савицкиса.

Савицкис является многолетним президентом компании «ИТЕРА Латвия», занимающейся поставками природного газа в Балтийском регионе. Так же латыш является экс-главой рижского «Динамо». Савицкис ещё в прошлом сезоне входил в состав совета директоров КХЛ.

Напомним, ранее Савицкис выступал с заявлениями в поддержку России и Белоруссии, которых отстранили от международных соревнований.

Новость по теме Избран состав совета директоров КХЛ на сезон-2022/2023