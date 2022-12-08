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Овечкин в раздевалке поздравил главного тренера «Вашингтона» с днём рождения

Овечкин в раздевалке поздравил главного тренера «Вашингтона» с днём рождения
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после матча поздравил тренера команды Питера Лавиолетта с днём рождения. Американскому специалисту исполнилось 58 лет.

«Одну секунду, ребята. Лави, у тебя сегодня день рождения, да? Хэппи бёздэй ту ю...» — сказал Овечкин, и вся команда подхватила его поздравление. Рядом с Александром в ладоши хлопал Евгений Кузнецов.

В прошедшем матче на счету россиянина две заброшенные шайбы, которые позволили Овечкину сократить отставание в списке снайперов НХЛ от Горди Хоу до шести шайб. Лидирует по голам за всю историю НХЛ канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

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