«Буду пробиваться в НХЛ. Всё уже решено». Мухамадуллин — о следующем сезоне

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин сообщил, что намерен выступать в НХЛ в следующем сезоне. Сейчас хоккеист на правах аренды выступает за уфимский клуб. Защитник был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 20-м номером на драфте НХЛ — 2020.

«Почему решил ещё год провести в Уфе? Была неуверенность, сейчас я уже съездил туда, посмотрел, как всё устроено. Мне будет чуть проще. Плюс хочу ещё поиграть в Уфе, у меня тут вся семья, все родственники. Родной клуб, тренерский штаб, который со мной много работал. Где мне лучше, в АХЛ или в КХЛ? В АХЛ больше подстраиваюсь под их игру. В КХЛ, думаю, больше прогрессирую как игрок.

Где проведу следующий год? Да, этот год доигрываю, по окончании сезона для «Салавата» еду в Северную Америку. Да, всё уже решено. Я буду пробиваться в НХЛ, через АХЛ или сразу в основе. Неважно. Готов на всё», – цитирует защитника «Салавата Юлаева» Sport24.

В текущем сезоне КХЛ на счету защитника 38 матчей за «Салават Юлаев», в которых 20-летний игрок обороны отметился 13 очками — забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+13». В прошлом сезоне Мухамадуллин провёл три матча в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Нью-Джерси», отдав две результативные передачи.