Верите ли вы, что Александр Овечкин побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки?

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в сегодняшнем матче с «Филадельфией» (4:1) отметился двумя заброшенными шайбами и сократил отставание в списке снайперов за всю историю НХЛ от лидирующего Уэйна Гретцки до 99 шайб. На данный момент Александру 37 лет, действующий контракт с «Вашингтоном» рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: «Верите ли вы, что Александр Овечкин побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки?»

Благодаря сегодняшнему дублю Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до шести шайб.

В текущем сезоне-2022/2023 НХЛ на счету россиянина 28 матчей, в которых Овечкин набрал 27 очков — забросил 15 шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «-11».