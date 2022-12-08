Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в сегодняшнем матче с «Филадельфией» (4:1) отметился двумя заброшенными шайбами и сократил отставание в списке снайперов за всю историю НХЛ от лидирующего Уэйна Гретцки до 99 шайб. На данный момент Александру 37 лет, действующий контракт с «Вашингтоном» рассчитан до окончания сезона-2025/2026.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: «Верите ли вы, что Александр Овечкин побьёт снайперский рекорд Уэйна Гретцки?»
Благодаря сегодняшнему дублю Овечкин сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до шести шайб.
В текущем сезоне-2022/2023 НХЛ на счету россиянина 28 матчей, в которых Овечкин набрал 27 очков — забросил 15 шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «-11».
- 8 декабря 2022
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