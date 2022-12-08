Форвард «Ванкувера» Петтерссон: взаимопонимание с Кузьменко улучшается с каждым матчем

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон выразил мнение, что у него с каждым матчем улучшается взаимопонимание с российским форвардом «косаток» Андреем Кузьменко. В победном матче с «Сан-Хосе» (6:5) россиянин отдал голевую передачу на победный бросок шведского нападающего в овертайме, а также сравнял счёт в концовке третьего периода.

«Кузьменко в овертайме сделал отличный пас, я просто постарался бросить вратарю под блин. Чем больше мы с ним играем, тем лучше у нас получается. При игре в большинстве я увидел, что он открыт, и он здорово подставил клюшку», — цитирует Петтерссона пресс-служба «Ванкувера».

В текущем сезоне на счету Кузьменко 25 (13+12) очков в 26 матчах чемпионата. Петтерссон набрал 34 (13+21) результативных очка в 27 матчах.