Форвард «Ванкувера» Петтерссон: взаимопонимание с Кузьменко улучшается с каждым матчем

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон выразил мнение, что у него с каждым матчем улучшается взаимопонимание с российским форвардом «косаток» Андреем Кузьменко. В победном матче с «Сан-Хосе» (6:5) россиянин отдал голевую передачу на победный бросок шведского нападающего в овертайме, а также сравнял счёт в концовке третьего периода.
«Кузьменко в овертайме сделал отличный пас, я просто постарался бросить вратарю под блин. Чем больше мы с ним играем, тем лучше у нас получается. При игре в большинстве я увидел, что он открыт, и он здорово подставил клюшку», — цитирует Петтерссона пресс-служба «Ванкувера».
В текущем сезоне на счету Кузьменко 25 (13+12) очков в 26 матчах чемпионата. Петтерссон набрал 34 (13+21) результативных очка в 27 матчах.
- 8 декабря 2022
-
14:14
-
14:07
-
14:05
-
13:50
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
13:13
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:19
-
11:44
-
11:27
-
11:15
-
11:09
-
11:03
-
10:56
-
10:36
-
10:18
-
10:05
-
09:54
-
09:40
-
09:12
-
09:00
-
08:56
-
08:36
-
08:12
-
07:50
-
07:49
-
07:37
-
07:18
-
07:03
-
06:46
-
06:20