«Адмирал» взял реванш за вчерашнее поражение от «Амура» и размочил счёт в сезонной серии
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом». В упорном матче победу одержала владивостокская команда со счётом 3:1.
Шайбы в составе «моряков» забрасывали Александр Шевченко и Николай Чебыкин. В самом конце встречи шайбу в пустые ворота забросил Рудольф Червены. Единственный гол «Амура» на счету Станислава Бочарова. Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков отразил 28 бросков по воротам. Это была третья встреча между этими командами в текущем сезоне, счёт в этом противостоянии 2-1 в пользу «Амура».
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Адмирал
Владивосток
0:1 Червены (Криштоф) – 16:32 (4x5) 1:1 Бочаров (Аляев, Николишин) – 17:36 (5x4) 1:2 Чебыкин (Берлёв, Шевченко) – 30:51 (5x4) 1:3 Червены (Криштоф) – 59:57 (en)
«Адмирал» прервал серию из трёх поражений подряд. Хабаровский «Амур» в свою очередь уступил впервые за последние пять матчей.
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