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Форвард «Баффало» Томпсон в матче с «Коламбусом» повторил клубный рекорд Афиногенова

Форвард «Баффало» Томпсон в матче с «Коламбусом» повторил клубный рекорд Афиногенова
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 9:4.

Нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон отметился пятью заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Также на счету форварда семь бросков в первом периоде, что является повторением клубного рекорда российского нападающего Максима Афиногенова в сезоне-2000/2001, а также бывшего капитана команды Джейсона Поминвилля в сезоне-2007/2008, сообщает пресс-служба «Баффало». Отметим, что Томпсон забросил четыре шайбы к 17-й минуте матча.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего 40 (21+19) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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