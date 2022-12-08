«Мы играли в хороший хоккей, терпели». Тамбиев — о победе в матче с «Амуром»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев сообщил, что доволен игрой команды в матче с «Амуром» (3:1), а также поблагодарил болельщиков «моряков» за поддержку в гостевой встрече.

«Мы довольны и рады, что выиграли. Сегодня мы играли в хороший хоккей, терпели. Дисциплина тоже была на хорошем уровне. Самоотдача, самопожертвование — то, что нужно для победы в таких матчах, в этой лиге. С хорошим настроением уходим на короткий отпуск, ребята заслужили, заработали. Отдельное спасибо нашим болельщикам за такую поддержку. Их было слышно все два дня, спасибо большое. Ребят и болельщиков с победой», — цитирует Тамбиева пресс-служба лиги.

«Адмирал» размочил счёт в сезонной серии между этими командами. Счёт по матчам дальневосточного дерби теперь 2-1 в пользу хабаровского «Амура».