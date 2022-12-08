Дементьев: сокращение лимита на легионеров в КХЛ даст шансы молодёжи и игрокам ВХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что с ужесточением лимита на легионеров в КХЛ появится больше возможностей проявить себя не только молодым игрокам, но и хоккеистам из ВХЛ.

«Прямой связи между сокращением лимита на легионеров и использованием большего количества молодых игроков нет, это просто одна из возможностей. Я очень надеюсь, что сокращение лимита спровоцирует большую ответственность скаутских отделов команд в подписании игроков. Посмотрите, со сколькими иностранцами за последние годы были расторгнуты контракты по ходу сезона и им были выплачены колоссальные суммы. Другой аспект – к сожалению, иностранцы, невзирая на их мастерство и качество, в каждом из клубов постоянно играют в неравных составах, и для сборной команды страны возникает проблема качества и опыта наших игроков для игры в большинстве.

Ещё один аспект – это дополнительные шансы для наших игроков, которых по тем или иным причинам не заметили ранее. Как пример, игроки нижегородского «Торпедо» Кручинин и Ларионов-младший. Да и в других клубах можно найти игроков, пришедших из ВХЛ и закрепившихся в КХЛ. Ещё, наверное, стоит упростить переход из ВХЛ в КХЛ. Так что достойный ресурс замены иностранцев есть», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, КХЛ утвердила ужесточение лимита на легионеров с пяти до трёх иностранных хоккеистов, начиная со следующего сезона-2023/2024.