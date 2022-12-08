Вайсфельд: для чего нужна КХЛ, если она не может установить у себя внутренние правила?

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил решение Министерства спорта РФ ужесточить лимит на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

«По моей информации, этот вопрос в повестке уже не стоит, так как решение принято. Клубы поняли, что их никто спрашивать не собирается, никого не интересует их мнение, оно ничего не стоит, так что будут играть с тремя легионерами. При этом никто не объясняет, почему принято такое решение. Было пять, стало три… А почему не ноль или восемь? У меня сразу возникает вопрос: «А для чего нужна лига, которая не может установить у себя внутренние правила?» Пусть тогда ФХР проводит чемпионат России и отвечает за всё. А то получается, что соревнование проводит лига, а правила диктует федерация.

Когда дилетанты занимаются вопросом, они следуют линейной зависимости – было пять легионеров, стало три, значит, на два освободившихся места поставят двух молодых ребят. Но не поставят! Когда люди далеки от реальности, они принимают такие решения. Правильная постановка вопроса такова: «Чего они хотят добиться?» Если [хотят] поднять уровень соревнований, увеличить посещаемость и повысить престиж лиги, тогда, безусловно, это очень плохое решение. Мы и так находимся в изоляции, и если это решение принято для того, чтобы усугубить ситуацию, то цель достигнута. А популистские рассказы о том, что будут ставить молодых ребят, ничего не стоят. Кто больше проиграет от такого решения? Команды типа «Амура» или «Адмирала», но точно не топ-клубы. Потому что приглашение иностранцев – это один из немногих инструментов, который может хоть как-то компенсировать разницу в возможностях команд. При этом, напомню, «Барыс», минское «Динамо» и «Куньлунь» остаются без лимита на иностранцев. А натурализованные казахстанцы и белорусы по-прежнему не будут считаться легионерами. Но если в Минспорте сотрудники такие принципиальные, пусть тогда уберут эту норму. Но это сделать невозможно по политическим мотивам. Кто-нибудь может представить себе, что комиссару НХЛ Гэри Бэттмену какое-нибудь Министерство спорта сказало, сколько в командах должно быть иностранцев? Нет, конечно! У него есть два документа – законы США и Канады. Он не нарушает их, а всё остальное – это внутреннее дело лиги. Тогда не нужно было делать популистские лозунги – «Догоним и перегоним НХЛ!» Как, если лига даже не может установить у себя внутренние правила?!», — цитирует Вайсфельда Betonmobile.

Напомним, во вторник, 6 декабря Минспорта РФ выпустило приказ, ужесточающий лимит на легионеров в КХЛ и ВХЛ со следующего сезона.