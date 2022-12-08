Новиков: каждый гол даёт Овечкину атомную энергию, чтобы лезть дальше на вершину

Заслуженный тренер России Юрий Новиков после дубля Александра Овечкина в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:1) оценил игру капитана «столичных».

«Мне не интересно, сколько забьёт Овечкин. Я всегда ищу драматургию — где предел возможностей Овечкина? Вот что важно. Александр нарушает все человеческие законы своим упорством, упрямством, бесстрашием и желанием играть. Этим он меня удивляет. Аналогов этому не было, нет и не будет. Я не обращаю внимания на количество его голов, хотя в каждой заброшенной шайбе кроется его человеческая энергия. Каждый гол даёт ему атомную энергию для того, чтобы лезть дальше на эту вершину, не жалея себя. Это пример для всех спортсменов из других видов. У нас есть масса талантливых игроков, но Овечкин неповторим в своём бесстрашии. Он стал великим не за счёт таланта, игры и филигранной техники. Среди великих есть самые великие. И один из них – Овечкин. Это хоккейный Матросов, который ради победы команды не жалеет ни себя, ни соперника.



Рядом с Овечкиным никто не имеет права на то, чтобы сэкономить силы, спрятаться, струсить. Вот в чём его величие. Его нахождение в раздевалке поднимает боеспособность всех ребят. Они видят, что с ними Овечкин. В тёмные времена, когда люди бились стенка на стенку, он шёл вверх. Это важнейший пример для мирового спорта. Все ребята, которые занимаются хоккеем в Северной Америке, знают его. Частичка Овечкина есть в каждом американском ребёнке. Его заслуга – не в заброшенных шайбах, а в его феномене, который до сих пор не изучен. Этим должны заниматься психологи. Александра нужно обвешать всякими датчиками, как космонавта, чтобы измерить все его показатели: как он спит, кушает, смеётся и готовится к играм. Этот материал будет бесценным. Это нужно было делать давно, ещё когда он начинал свою карьеру в НХЛ, чтобы все поняли, что звезда по имени Ови взошла на небосклоне. Овечкин по своим человеческим, физическим и хоккейным качествам – научный экспонат», – сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне у 37-летнего российского нападающего 15 голов, а за карьеру в НХЛ — 795 голов.



Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 99 шайб. На счету канадца 894 гола.