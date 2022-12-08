Вице-президент «Металлурга» — о лимите: это неправильно, легионеры не являются пассажирами

Первый вице-президент, директор «Металлурга» Сергей Ласьков высказал своё отношение к ужесточению лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона.

«Это неправильно. Отгораживаться от всего спорта – неверно. Легионеры не являются пассажирами, должна быть здоровая конкуренция – у нас хоккей представлен разными странами, разными школами. Лига не может указывать министру. Молчаливое добро такое. Наше мнение не спрашивают.



Можно держать в команде четверых легионеров, а в заявку включать троих? Знаете, если хоккеист не играет – это неправильно. Можно собрать российских игроков, вычёрпывать всю молодёжь. В некоторых командах надо смотреть, сколько было заявлено с начала чемпионата – по 47-48 в ротации. Могут себе позволить – пусть играют. Только интереса в хоккее будет немного. Ещё верни им 10 лимитчиков – и будет вообще топ. Уровень упадёт. Это не только моё мнение, но кто к этому прислушивается?



Не думаю, что цена на иностранцев вырастет. Есть дефицит на определённые позиции. А вот цена на российских игроков изменится. На игроков с уровнем, дефицитных — вот на них. Казахи? Вы меня извините, но казах казаху рознь. Казах Валерий Орехов из казахстанского городка Сатпаев или казах Кёртис Валк из канадской провинции Альберта – есть разница? Если и вводить правило «О легионерах», то оно должно исключать понятие «спортивного гражданства» в рамках КХЛ. Считать казахами тех, кто родился на территории Казахстана, а белорусами – тех, кто родился на территории Беларуии. Как остальные стали казахами – можно догадаться», — приводит слова Ласькова Metaratings.ru.

Напомним, 6 декабря Минспорта РФ выпустило приказ, ужесточающий лимит на легионеров в КХЛ и ВХЛ со следующего сезона.