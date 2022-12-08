Кирилл Капризов рассказал про свои рекорды в «Миннесоте»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свои рекорды в клубе.
«Честно говоря, я об этом особо не думаю. Не обращаю на это внимания. Это заслуга моих товарищей по команде, с которыми я играю. Если бы не они, всё это было бы невозможно, так что спасибо им. В конце концов, мы хотим победить как команда. Это командная игра, и победа важнее личного рекорда», — приводит слова Капризова сайт НХЛ.
Напомним, в сегодняшнем матче с «Калгари» 25-летний нападающий побил сразу два рекорда «диких». Он побил рекорд клуба по продолжительности результативной серии. Ранее в истории клуба по 12 результативных матчей подряд проводили два хоккеиста — Микаэль Гранлунд и Кевин Фиала.
Также этот матч стал седьмым подряд, в котором забивал Капризов. Кирилл смог превзойти рекорд клуба, установленный Нино Нидеррайтером в 2017 году и Брайаном Ролстоном в 2008 году.
- 8 декабря 2022
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