Защитник «Динамо» Миронов: если игрок готов ловить шайбу головой, почему нет?

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал, какие правила в Континентальной хоккейной лиге он бы отменил.

«Если у тебя кисти рук обмотаны и если происходит драка, ты автоматически получаешь 5+20. Мало ли кто как кисти обматывает? У кого-то кисти просто сломаны. Это не означает, что игрок идёт драться. Я бы это правило убрал. Также не нравится постоянная формулировка судей в правилах «на усмотрение судьи».

Хочет играть человек – пусть играет. Если он готов ловить шайбу головой, рукой, чем угодно – почему нет? Мне кажется, это и зрелищно, и для команды полезно. Мы мужицким спортом занимаемся», — приводит слова Миронова «Спорт День за Днём».

Миронов в текущем сезоне КХЛ в 37 матчах за бело-голубых набрал 16 очков (4+12).