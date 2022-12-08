Защитник «Динамо» Миронов: если игрок готов ловить шайбу головой, почему нет?
Поделиться
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов рассказал, какие правила в Континентальной хоккейной лиге он бы отменил.
«Если у тебя кисти рук обмотаны и если происходит драка, ты автоматически получаешь 5+20. Мало ли кто как кисти обматывает? У кого-то кисти просто сломаны. Это не означает, что игрок идёт драться. Я бы это правило убрал. Также не нравится постоянная формулировка судей в правилах «на усмотрение судьи».
Хочет играть человек – пусть играет. Если он готов ловить шайбу головой, рукой, чем угодно – почему нет? Мне кажется, это и зрелищно, и для команды полезно. Мы мужицким спортом занимаемся», — приводит слова Миронова «Спорт День за Днём».
Миронов в текущем сезоне КХЛ в 37 матчах за бело-голубых набрал 16 очков (4+12).
Комментарии
- 8 декабря 2022
-
17:31
-
17:25
-
17:15
-
16:59
-
16:52
-
16:44
-
16:31
-
16:17
-
16:07
-
15:59
-
15:41
-
15:34
-
15:27
-
15:09
-
14:59
-
14:39
-
14:14
-
14:07
-
14:05
-
13:50
-
13:40
-
13:33
-
13:15
-
13:13
-
13:00
-
12:50
-
12:43
-
12:19
-
11:44
-
11:27
-
11:15
-
11:09
-
11:03
-
10:56
-
10:36
Партнерский контент