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«Кому не плевать?» Главный тренер «Филадельфии» — о драке Конечны и Овечкина

«Кому не плевать?» Главный тренер «Филадельфии» — о драке Конечны и Овечкина
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз" Джон Торторелла ответил на вопрос о своём отношении к реакции форварда команды Трэвиса Конечны в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Нападающий резко отреагировал на второй гол капитана «столичных" Александра Овечкина. Конечны сначала что-то сказал россиянину, а затем затеял драку.

«Я даже не смотрел на это. Кому не плевать? Игра окончена», — приводит слова Тортореллы журналист Washington Hockey Now Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

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