Экс-главный тренер СКА: Гусев по одарённости такой же, как Капризов

Экс-главный тренер СКА Николай Соловьёв прокомментировал игру форварда питерских армейцев Никиты Гусева и сравнил его с нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым.
«Кто из российских игроков радует в этом сезоне в НХЛ? Овечкин и Капризов, который там не потерялся. Талант, что говорить. Жалко, что Гусев не смог себя перебороть, перетерпеть. По одарённости он такой же, как Капризов. У того просто стержень деревенского мужичка, плотный. Никита более интеллигентный. Но игрок, что там говорить.
Хорошо, что Гусев подписал контракт на два сезона со СКА? В этом возрасте не надо бросать хоккей. Естественно, Никита правильное решение принял. Там было неизвестно, как сложится, а тут всё-таки игровая практика, может себя ещё показать, а дальше — можно думать. Каждый несёт свой крест. Подают надежды вроде бы многие, но не все доходят до тех вершин, которые определяет талант игрока. Кто-то исчезает с небосклона.
Гусеву на карьеру жаловаться не стоит? Однозначно, что Никита многого добился и вписал своё имя в российский хоккей. Но это мы в своё время считали эталоном — победы на Олимпиадах, такой был показатель успешности. А сейчас перешли на другие ориентиры — Кубок Стэнли и так далее. Главная цель — НХЛ! Да и не будем скрывать, что там много плюсов по отношению к нашим условиям. Посещаемость, вместимость арен. Не случайно наши звёзды туда уезжают и там сверкают. Только те возвращаются, кто не может себя проявить за океаном», — цитирует Соловьёва «Спорт уик-энд».
Гусев в текущем сезоне сыграл 15 матчей за СКА, в которых набрал 23 (11+12) очка.
- 8 декабря 2022
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