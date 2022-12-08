Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победу над «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3).



«Хорошая боевая игра, было много борьбы, единоборств, столкновений. «Сибирь» играла жёстко, но по правилам. С нашей стороны ребята молодцы — выдержали удар. Забили в большинстве. Так, как мы играли в обороне, как мы ловили шайбу на себя, тем более в 11 нападающих — горжусь своей командой, ребята молодцы.



Насколько было важно уйти на паузу с победой? Всегда очень важно уйти на перерыв на позитиве. Тем более, игра с «Сибирью» – борьба за четыре очка.



В третьем периоде перешли на оборону? Да, играли по счёту.



Насколько сейчас важна пауза? Сейчас пауза очень важна, чтобы ребята залечили свои травмы, чтобы ребята, которые болеют, выздоровели. Она сейчас нам кстати.



Кого можно ожидать после паузы? Надеюсь, что вернутся Мёрфи и Дроздов. И ребята, которые получили травму в поездке, тоже выздоровеют.



Насколько было сложно формировать состав? Сложно. Хорошо, что Скориков приехал вчера. Он забил два гола. Утром пришли новости, что ребята приболели. Поэтому принимали участие в матче в укороченном составе.



Как корректировали игру в связи с отсутствующими? Хмелевский, Кузьмин и Кадейкин много времени сыграли. Мы играли в три центральных. Ребятам сегодня пришлось поработать.



С «Сибирью» и «Авангардом» были лучшие концовки в сезоне? Да, одни из лучших. Но были и другие матчи, когда мы в конце играли солидно. Надеюсь, лучшие матчи оставим на будущее.



Панин проводит много хитов? Это стиль Григория. Григория сейчас уже не поменяешь», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

После победы уфимский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 49 очков.