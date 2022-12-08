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Защитник «Вашингтона» — о достижениях Овечкина: для нас это безумие, мы немного оцепенели

Защитник «Вашингтона» — о достижениях Овечкина: для нас это безумие, мы немного оцепенели
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением о достижениях российского капитана Александра Овечкина и о его дубле во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Капитан «столичных» забросил обе шайбы в пустые ворота.

«Для нас безумие — видеть это с первых мест и знать, что происходит и что создаётся вокруг этого. Это особенное зрелище. Может быть, мы принимаем это как должное, потому что каждый гол, каждый матч, каждый год — это что-то большое, новый рекорд… Это невероятно. Мы, возможно, немного оцепенели из-за этого, но это, конечно, не умаляет влияния, которое он оказал на игру», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

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