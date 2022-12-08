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«Автомобилист» одержал пятую победу подряд, обыграв дома «Трактор»

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд, обыграв дома «Трактор»
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В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Автомобилист» играл на своём льду с «Трактором». Победу со счётом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) одержали хозяева.

На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл хоккеист гостей Алексей Бывальцев с передачи Антона Бурдасова. На последней минуте периода Джесси Блэкер сделал счёт равным.

На седьмой минуте второго периода Ефим Гуркин вывел хозяев вперёд.

После победы «Автомобилист» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, имея 59 очков в активе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 декабря 2022, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
0:1 Бывальцев (Бурдасов) – 09:30 (5x5)   1:1 Блэкер – 19:12 (5x5)   2:1 Гуркин – 26:09 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Адмиралом» 19 декабря в 17:00 мск. В этот же день «Трактор» в следующем матче примет «Сибирь» (17:00 мск).

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