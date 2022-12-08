В «Ак Барсе» прокомментировали информацию о возможном уходе Бурмистрова

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко после матча регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:2 ОТ) прокомментировал информацию о возможном уходе Александра Бурмистрова из клуба.

«Влад, извини, пожалуйста, я тебя перебью, но вот давай без слухов [обращаясь к журналисту — Прим. «Чемпионат»]. Здесь слухи ходят, начиная с августа месяца. Их очень много и не только про нашу команду, поэтому я считаю, неуместно комментировать слухи. Что касается его будущего, это вопрос к руководству», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, Бурмитсров был выведен из состава казанцев в конце ноября решением генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина.