Попугаев и Дерябин устроили яркую драку в матче «Динамо» — СКА

В эти минуты в Минске проходит матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимает на своём льду питерский СКА. После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

В середине первого периода в матче случилась драка между нападающим армейцев Никитой Попугаевым и защитником хозяев Дмитрием Дерябиным. Победу в драке одержал хоккеист «Динамо». Каждый из игроков получил по пять минут за драку.

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Попугаев по ходу сезона перешёл из «Сочи» в санкт-петербургский СКА. За армейцев форвард провёл восемь матчей, в которых отдал две результативные передачи с двумя минутами штрафа.