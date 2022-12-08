Главный тренер «Трактора» Гатиятулин рассказал о ситуации с Шумаковым

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:2) и рассказал о ситуации с Сергеем Шумаковым.
«Понимали, что играем с одним из лидеров чемпионата с сильной атакой, было важно сыграть дисциплинированно, лишить соперника скорости. Было неплохое движение, учитывая матчи через день, ненужный гол пропустили в конце первого периода. Пыталось играть всю игру активно, прессинговали, создавали моменты, но не могли реализовать. Ребята молодцы, по самоотдаче нет претензий.
Позиционные атаки были, где-то не могли зацепиться, надо было больше идти через верх, растягивать. Как только поднимали шайбу наверх, были хорошие атаки.
Отсутствие Телегина и Яруллина? Телегин приболел, Альберт получил повреждение.
Ситуация с Шумаковым? Остался дома, все в оптимальной форме находятся тут. Он присоединился к нам по ходу сезона, не проходил предсезонку, у любого спортсмена это накладывает отпечаток, трудно набрать форму. Останется ли он в команде? После перерыва видно будет.
Форма Альмквиста? Опытный игрок, знаем, как он может играть, как он играл в прошлом сезоне, ждём больше. Не было предсезонки, ситуация как с Шумаковым, ещё травмы навалились», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 8 декабря 2022
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