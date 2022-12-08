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Заварухин прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Заварухин прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над «Трактором» (2:1) высказал своё мнение об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ, который вступит в силу 1 августа 2023 года.

«Сокращение лимита? Приведу такой пример — когда я был игроком, в «Салават Юлаев» пришёл Сергей Гомоляко, он уже взрослый был, у него же руки золотые. Многое ребята от него учились, набирались какому-то финту, и мы смотрели на это, хотя мы были в возрасте. Молодым ребятам надо учиться от качественных легионеров — Найт, да Коста, они должны быть, не может быть такого, что их раз и обрубили.

Я считаю, что оптимальное количество легионеров в нашей лиге — пять. Те же Неучев и Ситников на тренировках учатся у да Косты, Блэкера, Эберта. Преемственность должна быть», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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