Заварухин — о победе над «Трактором»: самый тяжёлый домашний поединок

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Трактором» (2:1) и рассказал о состоянии Анатолия Голышева.

«Самый тяжёлый домашний поединок, «Трактор» — хорошо организованная команда. Много отдали эмоций в прошлых играх, сегодня этого не хватало. Здорово сыграли в обороне, вратарь держал в игре. Не очень хороший был первый период, гол помог войти в игру.



Проход Блэкера? Мы играем пять в атаке и пять в обороне, он здорово помог, здорово, что защитники забивают голы.



Защитники забили? У Гуркина сегодня сын вывесил плакат «Папа, забей гол» (смеётся). У нас были и до этого были подключения, надеемся, Василевский скоро забьёт, у него хороший бросок.



Состояние Голышева? Был всего два раза на льду, есть у него проблемы. Надеюсь, он сыграет на Матче звёзд и приедет дальше играть с командой.



Интерес к Бурмистрову? У нас и так много народа, скоро места не хватит в раздевалке. Мы за усиление в команде, но пока не обсуждали этот вопрос», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.