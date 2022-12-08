Нападающий «Северстали» Вовченко сыграет на Матче звёзд — 2022

Континентальная хоккейная лига на своём сайте сообщила об изменениях в составах на Фонбет Матч звёзд — 2022.

«Нападающий Паркер Фу («Куньлунь Ред Стар», дивизион Тарасова) не сможет из-за травмы принять участие в Матче звёзд КХЛ — 2022, который пройдёт 10-11 декабря в Челябинске.

Его заменит Даниил Вовченко («Северсталь»). Для Вовченко Матч звёзд КХЛ — 2022 станет первым в карьере. Нападающий «Северстали» набрал 23 (11+12) очка в 38 матчах текущего сезона», — говорится в сообщении на сайте.

Паркер Фу в текущем сезоне провёл 35 матчей за «Куньлунь», в которых набрал 18 (8+10) очков.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «Ак Барса» Александр Радулов не сможет сыграть на Матче звёзд — 2022 из-за повреждения. Его заменит одноклубник Илья Сафонов.