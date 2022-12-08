Защитник «Металлурга» Яковлев: в России хоккей достоин большего внимания, чем футбол
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, что необходимо делать для популяризации хоккея в России.
«Больше рассказывать о хоккее на федеральных каналах. Хоккеист должен быть более узнаваем – нужно выводить спортсменов на мероприятия. Моё мнение: у нас в стране хоккей достоин большего внимания, чем футбол.
Мы выиграли намного больше – мы олимпийские чемпионы, чемпионы мира, на клубном уровне «Металлург» выигрывал аналоги футбольной Лиги Чемпионов и Лиги Европы – за наш хоккей не стыдно на международном уровне. Но если включаешь телевизор, везде говорится о футболе. А нужно говорить о хоккее», — цитирует Яковлева «Спорт День за Днём».
Яковлев в текущем сезоне сыграл за «Магнитку» 38 матчей, в которых набрал 18 (6+12) очков.
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